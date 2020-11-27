БГПУ и Чжэнчжоуский университет заинтересованы в обмене студентами и преподавателями

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась видеоконференция между представителями Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и Чжэнчжоуского университета науки и технологий (КНР). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Делегацию ведущего педагогического вуза Беларуси возглавил проректор по учебной работе Александр Маковчик, Чжэнчжоуского университета науки и технологий - проректор Цинь Сяоган.
"Во время онлайн-встречи обсуждались возможности заключения совместных соглашений об обмене студентами и преподавателями, совместной подготовки магистрантов и аспирантов, проведения совместных научных исследований", - рассказали в пресс-службе.
Представители БГПУ представили китайским коллегам потенциал университета. Во время переговоров намечены основные направления взаимодействия по учебной и научной деятельности, а также достигнуто соглашение о подписании договора о сотрудничестве между двумя вузами.-0-