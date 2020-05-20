БГПУ и Джизакский пединститут подписали договор о сотрудничестве

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка подписал сегодня договор о сотрудничестве с Джизакским государственным педагогическим институтом (Узбекистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГПУ.

Взаимодействие между вузами - инициатива двух ректоров Александра Жука и Шавката Шарипова. Договор предусматривает создание факультета совместных образовательных программ, где студенты из Узбекистана будут обучаться специальностям "логопедия" и "практическая психология". Также стороны заинтересованы в академическом обмене студентами и преподавателями, стажировках, повышении квалификации преподавателей на базе обоих учреждений образования, совместных исследованиях в сфере педагогики и психологии, проведении совместных методических семинаров по всем педагогическим направлениям.

Сегодня также состоялась онлайн-встреча представителей рабочих групп двух вузов. Среди обсуждаемых вопросов - алгоритм вступительных экзаменов на факультет совместных образовательных программ и согласование учебных программ.

Фото БГПУ

БГПУ активно расширяет сотрудничество с учреждениями высшего образования Узбекистана. В сентябре 2018 года на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами создан Белорусско-узбекский образовательный центр и совместный с БГПУ факультет инновационной педагогики. Здесь обучают специальностям "логопедия", "практическая психология", "дошкольное образование" и "начальное образование".-0-