БГПУ и Глазовский пединститут подписали договор о сотрудничестве

Во время подписания. Фото БГПУ имени М.Танка

26 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка и Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.Короленко (Удмуртская Республика, РФ) заключили договор о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГПУ.

Документ подписали ректоры Александр Жук и Янина Чиговская-Назарова во время круглого стола "Высшее и среднее профессиональное образование как инструменты развития международных отношений между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь" с участием руководителей органов власти и представителей учреждений образования двух стран.

Для университетов договор предусматривает академическую мобильность, совместные научные исследования, сотрудничество в воспитательной сфере. Коллег из России заинтересовала созданная в Беларуси система непрерывного педагогического образования, профильные классы педагогической направленности.-0-