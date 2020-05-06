БГПУ и музей истории ВОВ подписали договор о сотрудничестве

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка подписал договор о совместной деятельности с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Подписи поставили проректор вуза по учебной работе Александр Маковчик и директор музея Владимир Воропаев.

Как подчеркнул Александр Маковчик, ведущий педагогический университет и музей имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества. "БГПУ является крупнейшим учебным и научно-методическим центром, способным генерировать новые педагогические знания, распространять и использовать их для совершенствования качества образования. Музей истории Великой Отечественной войны, в свою очередь, является уникальной площадкой для профессиональной подготовки специалистов", - сказал он.

Владимир Воропаев отметил высокий уровень подготовки выпускников исторического факультета БГПУ, некоторые из них есть среди научных сотрудников музея.

Одним из совместных направлений деятельности станет научно-просветительская работа и гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи. Кроме того, договор будет способствовать реализации совместных международных научно-исследовательских проектов. Предполагается проведение учебных и производственной практик, занятий на базе музея, целенаправленная музейно-педагогическая деятельность студентов специальности "история и экскурсионно-краеведческая работа" под руководством преподавателей факультета и сотрудников музея.

Стороны также договорились об определении тем научных исследований для студентов и магистрантов вуза, совместных научных мероприятиях, подготовке научно-просветительских проектов и участии студентов исторического факультета в качестве волонтеров в работе мобильной экспозиции музея.-0-