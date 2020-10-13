БГПУ и Нанкинский университет информационных наук и технологий подписали меморандум о сотрудничестве

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и Нанкинский университет информационных наук и технологий (КНР) подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Подписи под документом поставили первый проректор БГПУ Светлана Коптева и проректор Нанкинского университета информационных наук и технологий Цзян Чжихун.

Целью подписания меморандума является установление партнерских отношений между вузами двух стран для реализации долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия, направленного на развитие образовательного и научного потенциала.

БГПУ и нанкинский университет определили сферы сотрудничества для реализации меморандума. Это взаимодействие в продвижении за рубежом программ образования различных форматов для обучающихся, профессорско-преподавательского состава и персонала, развитие и продвижение результатов научно-исследовательской деятельности, обмен специалистами для проведения совместных исследований и развития взаимных интересов, а также научными публикациями и информацией в сфере образования и научных исследований. Кроме того, вузы двух стран заинтересованы в продвижении различных видов взаимодействия со сторонними организациями, финансирующими образовательную и научно-исследовательскую деятельность.-0-