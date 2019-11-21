БГПУ им. М.Танка за 105 лет существования подготовил около 180 тыс. учителей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий педагогический университет Беларуси отмечает сегодня свое 105-летие, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Сегодня в честь юбилея пройдет торжественное расширенное заседание Совета университета, будут награждены сотрудники и студенты вуза. Кроме того, благодарности ректора будут вручены коллективам и сотрудникам средств массовой информации, внесшим значительный вклад в освещение деятельности БГПУ им. М.Танка. Также состоится подписание договоров о сотрудничестве с Московским педагогическим государственным университетом и Университетом Питешти (Румыния). В праздничных мероприятиях планируется участие министра образования, руководства учреждений высшего образования из России, Казахстана, Румынии, Армении, Китая, Казахстана, Доминиканы.

БГПУ им. М.Танка является ведущим университетом Беларуси в области непрерывной подготовки педагогических кадров. В структуру вуза входят три института, десять факультетов, аспирантура и докторантура. Сейчас в университете обучаются более 14 тыс. человек, 1350 из которых - иностранцы из 22 стран мира.

За все годы существования педуниверситета подготовлено около 180 тыс. учителей - из них более 500 заслуженных учителей и деятелей науки, свыше 100 докторов и 1,5 тыс. кандидатов наук, более 100 членов Союза писателей.

БГПУ им. М.Танка гордится своими достижениями. Так, в 2016 году за развитие и популяризацию волонтерского движения коллектив университета удостоен премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение", в 2017 году - занесен на Республиканскую доску Почета за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития среди научных организаций.

В 2018 году университету присвоен статус базовой организации СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования. В 2019 году БГПУ им. М.Танка вручена Премия правительства Беларуси за достижения в области качества в 2018 году.

Кроме того, по поручению Президента в 2015 году и по инициативе университета созданы педагогические классы и группы. Сегодня их более чем 400, там обучаются свыше 4 тыс. старшеклассников.-0-