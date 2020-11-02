БГПУ приглашает на подготовку граждан после срочной службы

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет имени Максима Танка приглашает на подготовку граждан после срочной службы со средним баллом аттестата не ниже 6. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В соответствии с Указом №48 от 10 февраля "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве" граждане, прошедшие срочную военную службу, службу в резерве, имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение в учреждениях образования, в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения со срочной военной службы, службы в резерве в запас, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже шести имеют право на освоение содержания образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения высшего образования за счет средств республиканского бюджета", - рассказали в пресс-службе.

В составе Института повышения квалификации БГПУ функционирует факультет доуниверситетской подготовки, на котором реализуется данная программа. Подготовка к сдаче централизованного тестирования организуется по всем предметам школьной программы. Наполняемость учебной группы не превышает 12 человек. На весь период обучения в очной (дневной) форме иногородним слушателям предоставляется общежитие.

Со всей информацией можно ознакомиться на сайте университета.-0-