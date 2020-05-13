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13 мая 2020, 16:36

БГПУ приглашает учителей присоединиться к образовательному онлайн-проекту

Фото из архива
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка приглашает учителей присоединиться к республиканскому волонтерскому образовательному онлайн-проекту "Будущие педагоги - детям", инициатором проведения и организатором которого он выступает. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Суть проекта заключается в подготовке видеоуроков для учащихся 1-11 классов по школьным учебным дисциплинам. Сейчас занятия активно готовят студенты и преподаватели БГПУ, а также учащиеся профильных классов педагогической направленности. Онлайн-уроки размещаются на официальном YouTube-канале БГПУ. Для их создания можно использовать приложения и онлайн-платформы Viber, Skype, Google, Learningapps, Zoom, Naveksoft.

Проект стартовал 13 апреля. За это время подготовлено свыше 100 видеоуроков. Среди школьников наиболее востребованными оказались уроки для 5-9 классов. "По результатам проводимого БГПУ анкетирования, в котором приняли участие около 1250 респондентов, наибольший интерес для школьников представляют занятия, позволяющие углубить имеющиеся знания по предмету (так ответили 49,2% опрошенных), а также повторить пройденный материал (35,1%)", - рассказали в пресс-службе.

В апреле этого года Международный фонд Aflatoun International включил образовательный онлайн-проект БГПУ "Будущие педагоги - детям" в список лучших проектов по дистанционному обучению детей. С расписанием онлайн-занятий и условиями участия в проекте можно познакомиться на сайте вуза.-0-

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