БГПУ проведет онлайн-консультации для иностранных абитуриентов

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка с 7 мая по 1 сентября каждый четверг будут проходить онлайн-консультации "Время выбирать БГПУ!" по вопросам поступления иностранных граждан. Проводить их будут сотрудники управления международного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Иностранные граждане узнают, как оформить приглашение на обучение, получить белорусскую визу, пройти медицинский осмотр на территории Беларуси. Им расскажут о правилах поступления в БГПУ, обучении в университете, научной и спортивной жизни вуза. К слову, каждый иностранный студент обеспечен общежитием", - рассказали в пресс-службе.

Онлайн-консультации будут проходить с 10.00 до 11.00 на официальной вебинарной площадке BigBlueButton. Также иностранные граждане и их родители могут задавать вопросы сотрудникам управления международного сотрудничества по электронной почте dfr@bspu.by с пометкой "Время выбирать БГПУ!". Ознакомиться с информацией о поступлении можно и во вкладке "Иностранным абитуриентам".

Ведущий педагогический вуз Беларуси пользуется авторитетом на международной арене. Партнерами БГПУ являются более 160 университетов и организаций из 29 государств ближнего и дальнего зарубежья. БГПУ имеет совместные образовательные программы с вузами Китая, России, совместный факультет с университетом Узбекистана. На сегодня в университете обучаются свыше 1,5 тыс. иностранных граждан.-0-