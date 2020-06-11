БГПУ стал финалистом международной премии Green Gown Awards-2020

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка стал финалистом международной премии Green Gown Awards-2020 в номинации "Вовлеченность студентов". На конкурс был представлен проект "Школа зеленого волонтера: 17 ЦУР", реализуемый ресурсным центром Green Office BSPU. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

С февраля этого года координаторы ресурсного центра проводят занятия для студентов университета, на которых знакомят их с Целями устойчивого развития. Школа направлена на подготовку будущих педагогов к популяризации идей и принципов устойчивого развития. Занятия проходят в форме деловых игр, мини-конференций, интеллектуальных игр, проектных мастерских, уроков-дискуссий, STEAM-уроков.

Помимо БГПУ в номинации "Вовлеченность студентов" в финал прошли учреждения образования из Австралии, Австрии, Бразилии, Великобритании, Камеруна, Кипра, Колумбии, США, Филиппин, Франции. Победители станут известны 8 июля во время Политического форума ООН высокого уровня по вопросам устойчивого развития. С проектами финалистов в разных номинациях можно познакомиться в брошюре Green Gown Awards-2020.

Международная премия Green Gown Awards проводится при поддержке Программы ООН по окружающей среде. Среди целей премии - популяризация инициатив в области устойчивого развития, поиск лидеров в данной сфере, налаживание сотрудничества между университетами/колледжами, бизнесом, органами госуправления и гражданским обществом для продвижения этих инициатив.-0-