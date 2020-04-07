БГПУ включен в глобальную сеть инновационных университетов

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка включен в Глобальную сеть инновационных университетов (GUNi). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Членство в данной сети является признанием деятельности ведущего педагогического вуза страны по популяризации целей и ценностей устойчивого развития в обществе. Университет стал первым в Беларуси сертифицированным участником GUNi.

В 2017 году БГПУ получил признание от Университета ЮНЕСКО и статус регионального центра экспертиз по образованию в интересах устойчивого развития. Научно-методическим и информационно-организационным сопровождением деятельности по продвижению идей и практик образования в Целях устойчивого развития в системе образования, а также в сферах экономики, экологии и социального развития Беларуси занимается координационный центр "Образование в интересах устойчивого развития" БГПУ, созданный в феврале 2017 года. Университет является соучредителем ассоциации "Образование для устойчивого развития".

Глобальная сеть инновационных университетов объединяет более 250 учреждений высшего образования из 80 стран мира. Она создана в 1999 году ЮНЕСКО, Университетом ЮНЕСКО и Политехническим университетом Каталонии во время программы УНИТВИН / ЮНЕСКО, направленной на всестороннюю поддержку международного сотрудничества в области высшего образования. "Миссия глобальной сети GUNi - способствовать диалогу и решению возникающих проблем в сфере высшего образования. Ее участники обсуждают вопросы обеспечения качества высшего образования в контексте новых вызовов, социальной значимости университетов, приверженности образования принципам устойчивости. Членство в GUNi дает возможность активно участвовать в международных семинарах и конференциях, международных проектах и международной летней школе для специалистов высшего образования, занимающихся данными проблемами", - рассказали в пресс-службе.

Вузы, участвующие в GUNi, находятся в фокусе исследователей из ЮНЕСКО и ООН, уделяющих повышенное внимание социальной ответственности образования. Таким университетам и самим легче найти доступ к необходимым данным для исследований, а также шире распространять собственные начинания.-0-