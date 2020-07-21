БГТУ будет готовить специалистов технического профиля для китайской провинции Гуандун

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония подписания меморандума о реализации совместного образовательного проекта между Белорусским государственным технологическим университетом, Юньфуньским техническим колледжем и Гуандунским союзом по международному научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ состоится 22 июля в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в БГТУ.

От белорусской стороны подпись под документом поставит ректор БГТУ Игорь Войтов. Цель меморандума - содействие белорусской стороны в интенсивном развитии технического образования в Юньфу, подготовке высококвалифицированных специалистов технического профиля для провинции Гуандун и основных отраслей промышленности Юньфу во время реализации национальной стратегии Китая "Пояс и путь".

"При реализации совместного образовательного проекта стороны будут использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы, кадровый потенциал и модели сотрудничества. Исходя из потребностей промышленной трансформации и модернизации провинции Гуандун будет создана интеграционная образовательная среда для практико-ориентированного обучения специалистов технического профиля в рамках программы "Гуандунские техники", - рассказали в вузе.

В целом для БГТУ сотрудничество с университетами, научными центрами и организациями КНР является одним из приоритетных направлений международной деятельности. Благодаря динамичному развитию белорусско-китайских отношений количество партнеров университета ежегодно увеличивается. В настоящий момент заключено 31 соглашение о сотрудничестве с университетами и организациями КНР, которые находятся в Пекине, Шанхае и Гонконге, провинциях Шаньдун, Ляонин, Шэньси, Ганьсу, автономном районе Внутренняя Монголия.

За последние три года состоялось более 40 визитов делегаций (китайских в Беларусь и белорусских в Китай). По их итогам БГТУ установил партнерские отношения с такими организациями, как Чжункайский университет сельского хозяйства и машиностроения, Шанхайский колледж издательского дела и полиграфии, Хох-Хотосский политехнический институт, Хэфэйский технологический университет, Ланьчжоуский технологический университет.-0-