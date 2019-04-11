БГТУ - площадка подготовки специалистов для экспортного бизнеса Беларуси

В нынешних условиях развития экономики перед высшими учебными заведениями страны стоит задача готовить квалифицированных специалистов в сфере менеджмента, способных анализировать конъюнктуру рынка, чтобы эффективно продвигать отечественную продукцию за рубеж. В 2014 году в Белорусском государственном технологическом университете было открыто новое направление специальности "менеджмент" - "менеджмент международный". В 2018-м состоялся выпуск первой экспериментальной группы в составе 23 человек. Многие из них получили предложение о трудоустройстве еще во время учебы. В этом году БГТУ выпустит 41 такого молодого специалиста. О специфике их подготовки корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития инженерно-экономического факультета Ирина Новикова.

- Ирина Васильевна, что стало основанием для открытия новой специальности и какие инновационные подходы применяются при подготовке таких специалистов?

- Беларусь - страна с открытой экономикой, а значит, большую часть произведенной продукции мы должны продавать на внешние рынки. Для этого требуются специалисты. Причем не теоретики, а профессионалы, владеющие конкретным инструментарием по продвижению нашей продукции за рубеж. Мы учим наших студентов экономике, менеджменту, психологии. У них один иностранный язык обязательный, как правило, английский, второй - факультативный по выбору: французский, немецкий, китайский.

- А как реализована практическая часть обучения?

- Если говорить, например, о дисциплине "международный бизнес", то уже на четвертом курсе наши студенты должны сделать реальный проект. Как правило, мы получаем заказы от различных ведомств. В прошлом году такой заказ нам сделало Главное управление внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия - разработать проекты по продвижению нашей молочной продукции на внешние рынки.

Так, была поставлена задача продвинуть наше сливочное масло в Марокко, сухое молоко - на рынок Афганистана, твердые сыры - в Китай, а также ряд молочных продуктов - на рынок США. Американский рынок перенасыщен. Кроме того, выйти на него не так просто из-за особенностей законодательства. При разработке проектов между студентами возник спор относительно предпочтений американцев. Одни утверждали, что они охотнее покупают жирные продукты, другие, что обезжиренные. Группа, разрабатывающая этот проект, провела микроопрос среди американской молодежи, которая в своем большинстве выступает за здоровый образ жизни, поэтому на этот рынок реально продвинуть наши обезжиренные белковые продукты. Более того, наши студенты проработали вопросы логистики, ведь это скоропортящийся продукт. По их расчетам, такую продукцию можно доставлять даже авиатранспортом, и это будет выгодно для производителя. Ее можно также замораживать, что позволит использовать доставку морским путем.

Хороший проект получился у наших студентов по проникновению отечественных твердых сыров в Японию. Причем они анализировали макроситуацию в этой стране, динамику валютного курса, кто является конкурентами нашей продукции, сможем ли мы их потеснить. Таким образом, готовятся проекты, которые потом защищаются, а весь аналитический материал передается на изучение в ведомство, которое заказало у нас такие исследования.

- В этом году вы выпустите еще две группы выпускников по специальности "менеджмент международный", какие коррективы внесли при их подготовке?

- Мы стали больше внимания уделять изучению макроситуации в той стране, куда продвигаем продукцию, анализу роста доходов населения, поскольку это напрямую влияет на возможности продвижения продукции на рынок. К примеру, когда готовили проекты по тематике выхода нашего сухого молока на рынок Афганистана, то увидели, что у нас есть конкуренты в ценовом сегменте, хоть наша продукция и более высокого качества. Тогда сделали акцент в изучении на логистике. Всегда во время разработки проектов возникают новые нюансы, которые мы учитываем в дальнейшем.

- Такое сотрудничество вашего учебного заведения с профильными министерствами и ведомствами - это еще и возможность фактически готовить специалистов под заказ, которые уже гарантированно будут иметь первое рабочее место по окончании обучения.

- Да, на практике так и получается. Мы очень тесно работаем с Министерством лесного хозяйства, готовим для отрасли специалистов. Кроме того, в этом году мы получили заказ от концерна "Белнефтехим". Среди тем, обозначенных для разработки: концепция создания эффективного и контролируемого торгового дома предприятия за рубежом (шинная продукция), выход на рынки Средней Азии - повышение экспорта и минимизация рисков, как сделать участие в международных национальных выставках более эффективным для промышленного предприятия. А это значит, что и эта отрасль также заинтересована в наших кадрах.

Мы готовим специалистов, которые могут работать в любой консалтинговой фирме, включая иностранные. Предложений поступает действительно много. Нередко уже сам студент выбирает, куда впоследствии идти работать.

Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день БГТУ - единственное учебное заведение в стране, готовящее специалистов, которые в будущем будут обеспечивать стратегию развития всей национальной экономики. По сути, это экспериментальная площадка для сферы продвижения продукции реального сектора экономики на внешние рынки. И мы будем продолжать развиваться в этом направлении.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-