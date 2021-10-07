БГТУ присоединился к республиканской акции "Чистый лес"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 первокурсников лесохозяйственного факультета Белорусского государственного технологического университета примут участие в республиканской добровольной акции "Чистый лес". Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

Сегодня в рамках акции студенты БГТУ проведут работы по уборке несанкционированных свалок мусора в лесных массивах Негорельского учебно-опытного лесхоза (филиала БГТУ), по сезонному уходу за древесными растениями в ботаническом саду университета.

Обучающиеся филиала БГТУ "Полоцкий государственный лесной колледж" также всегда активно участвуют в мероприятиях акции. В филиале уже дан ее старт. Так, в рамках акции и юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию колледжа, учащимися совместно с преподавателями и работниками учебно-опытного лесхоза был наведен порядок в зоне массового отдыха на берегу озера Женское (Боровуха-3) и озера Дубок (Боровуха-1).

В лесном квартале Верхнедвинской трассы оборудовано место отдыха. Силами работников учебно-опытного лесхоза был изготовлен и установлен деревянный комплекс. Активное участие в подготовке территории для установки комплекса приняли учащиеся филиала.

Основные мероприятия планируется провести 9 октября. В этот день будет проводиться работа по очистке леса от мусора и наведению порядка вдоль лесных дорог на территории учебно-опытного лесхоза. Также в рамках акции и юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию колледжа (16 октября), планируется посадка порядка 2 тыс. лиственниц.-0-