БГТУ провел в Израиле презентацию своих научных и инновационных возможностей

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) провело в Израиле широкую презентацию научно-технических и инновационных возможностей вуза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Израиле.

Трехдневный визит ректора БГТУ Игоря Войтова и первого проректора Александра Цыганова начался с переговоров с управляющим генерального директората Израильского инновационного агентства, национальным координатором сотрудничества с Европейским союзом в сфере исследований и разработок Нили Шалев.

Игорь Войтов ознакомил собеседницу с основными направлениями деятельности БГТУ, отметив, что сегодня белорусский вуз признан одним из ведущих в странах СНГ в лесной, химической и полиграфической отраслях. Как подчеркивалось, университет располагает широкими международными связями, в том числе в форме академических обменов, проведения совместных научных исследований, организации международных конференций, реализации совместных образовательных программ.

Стороны обменялись опытом проведения научно-исследовательских и инновационных проектов в Израиле и Беларуси, обсудили перспективы совместной деятельности. Достигнуты предварительные договоренности о проработке кооперационных предложений научных организаций двух стран, включая проведение тематических семинаров, обмен визитами ученых в приоритетных областях, возможное совместное участие в международных проектах, в том числе в формате рамочной программы Европейского союза "Горизонт 2020".

Присутствовавший на встрече посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов подчеркнул наметившуюся в 2018 году активизацию двустороннего взаимодействия в научно-исследовательской и инновационной сферах, импульс которому придало подписание меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран. "В качестве главных целей было определено установление новых контактов между научными учреждениями Беларуси и Израиля, развитие сотрудничества в области высоких технологий с акцентом на ИТ-отрасли, а также участие в специализированных конференциях и семинарах, проводимых в стране-партнере", - отметил дипломат.

На встрече с ректором Холонского технологического института Эдуардом Якубовым детально обсуждались перспективные направления межвузовского взаимодействия и был подписан договор о сотрудничестве.

Белорусская делегация посетила Тель-Авивский университет. В структурном подразделении CAPSULA smart mobility Игорь Войтов и Александр Цыганов ознакомились с проектами израильских ИТ-компаний в области экологического транспорта будущего.

С директором центра международного сотрудничества MASHAV при МИД Израиля Сузаной Гай обсуждалась тема возможных направлений взаимодействия по повышению квалификации специалистов.

Игорь Войтов и Александр Цыганов посетили центр израильских стартапов Start-Up Nation Central. Во время переговоров с директором центра по стратегическому партнерству достигнуты договоренности о распространении среди членов организации предложений белорусской стороны о кооперации в ИТ-сфере.

Руководство БГТУ и посол Беларуси также приняли участие в мероприятиях, организованных по линии Еврейского национального фонда Keren Kayemeth leIsrael (ЕНФ-ККЛ). В лесопитомнике Эштаоль, где выращиваются десятки тысяч саженцев для ежегодных посадок и расположен так называемый президентский лес, состоялась рабочая встреча с участием руководителей различных департаментов фонда - Игаля Ясинова, Авива Айзенбанда и Хагая Явловича.

Стороны обсудили перспективы академического сотрудничества в области экологии и лесного хозяйства.

Белорусские представители были приглашены посадить деревья на Святой земле, после чего им вручили памятные сертификаты. Игорь Войтов отметил, что, несмотря на значительные климатические отличия, Беларусь и Израиль имеют хорошие возможности для плодотворной кооперации и обмена опытом в области лесоводства.

ЕНФ-ККЛ - одна из крупнейших в мире экологических организаций, которая за 118 лет своей деятельности накопила уникальный опыт и готова делиться им на безвозмездной основе с теми странами, которые в этом заинтересованы.-0-

Фото посольства Беларуси в Израиле