БГУ: форма проведения текущей аттестации определяется каждым факультетом самостоятельно

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форма проведения текущей аттестации определяется каждым факультетом самостоятельно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

"Сессия в БГУ пройдет согласно утвержденному графику. Форма проведения текущей аттестации определяется кафедрами факультетов. Экзамен или зачет может проводиться в письменной либо устной форме с использованием электронных средств обучения как в аудитории, так и удаленно на Образовательном портале БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Аттестация в аудиториях пройдет с выполнением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций. В частности, будет соблюдаться социальная дистанция, а также минимизировано скопление студентов и прямых контактов. "Между экзаменуемым и преподавателем будет соблюдаться расстояние не менее 3 м. Кроме того, будут предоставляться дезинфицирующие средства", - отметили в вузе.-0-