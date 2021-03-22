БГУ готовит конференцию к 30-летию таможенной службы Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела в условиях международной экономической интеграции" состоится 24 марта в БГУ. Она инициирована с целью анализа результатов исследований в области таможенного дела, установления и поддержания контактов между представителями высших учебных заведений, таможенных органов и других организаций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Свои доклады представят более 30 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси и России. К участию приглашены также сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси, специалисты в области международных отношений, экономической безопасности, таможенного регулирования, интеллектуальной собственности, логистических услуг.

Научные работы рассмотрят в тематических секциях "Актуальные проблемы таможенного регулирования" и "Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности и защиты".

По итогам планируется издать электронный сборник научных трудов по материалам конференции и разместить его в Электронной библиотеке БГУ и Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Организует мероприятие кафедра таможенного дела факультета международных отношений БГУ. Конференция приурочена к 30-летию образования таможенной службы Беларуси и пройдет в заочном формате.-0-