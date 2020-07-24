БГУ и Даляньский политехнический университет откроют совместную магистратуру и аспирантуру

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о создании совместной магистратуры и аспирантуры подписано между Белорусским государственным университетом и Даляньским политехническим университетом (ДПУ, КНР). Подписи поставили руководители двух вузов Андрей Король и Го Дунмин во время онлайн-встречи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"Документы предусматривают укрепление и расширение двустороннего сотрудничества, а также совместную подготовку специалистов на второй ступени образования и кадров высшей квалификации. Обучение будет проходить на базе действующего с 2017 года совместного китайско-белорусского института ДПУ-БГУ в Даляне (КНР). Рабочим языком образовательных программ определен английский, дополнительными - русский и китайский", - рассказали в пресс-службе.

Совместная магистратура включает подготовку по четырем специальностям естественно-научного и экономического профилей: "физика конденсированного состояния", "механика", "фотоника" и "международная торговля". В аспирантуре будут готовить исследователей по пяти специальностям: "физика конденсированного состояния", "механика деформируемого твердого тела", "вещественный, комплексный и функциональный анализ", "оптика" и "мировая экономика". До 30% учебных курсов закреплены за преподавателями физического, механико-математического факультетов и факультета международных отношений БГУ.

После окончания образовательных программ выпускникам выдаются соответствующие дипломы двух вузов: БГУ и ДПУ. Аспиранты также смогут получить диплом кандидата наук после успешной защиты диссертации и соответствующего утверждения Высшей аттестационной комиссией Беларуси. Подготовка магистрантов и аспирантов позволит усилить научный потенциал исследовательских работ двух стран за счет совместной координации научной деятельности. Так, соглашением об аспирантуре предусмотрено двойное руководство учеными БГУ и ДПУ в отношении диссертационных исследований соискателей.

Открытие совместной магистратуры и аспирантуры стало логичным продолжением плодотворного сотрудничества БГУ и ДПУ, начиная с 2007 года. За это время подписан ряд соглашений о научно-техническом и образовательном взаимодействии, благодаря которым в 2017 году на базе ДПУ создан совместный институт ДПУ-БГУ, а в 2019 году - белорусско-китайский институт БГУ-ДПУ на базе БГУ. В настоящее время в совместных институтах обучаются более 300 студентов из Беларуси и Китая.-0-

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