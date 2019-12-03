БГУ и Фошаньский университет Китая откроют совместную аспирантуру

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет и Фошаньский университет Китая откроют совместную англоязычную аспирантуру. Это предусмотрено партнерским соглашением, которое подписано во время визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в КНР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Соглашение направлено на укрепление и расширение научного сотрудничества. "Предусматривается создание англоязычной совместной аспирантуры. Обучение аспирантов пройдет по учебным программам ряда биологических специальностей и начнется с нового учебного года. Договор прописывает правила зачисления, условия, а также место проведения диссертационных исследований и защиты", - рассказали в пресс-службе.

Еще одно партнерское соглашение, которое подписали БГУ и Фошаньский университет, отражает общие положения и условия сотрудничества в образовании, науке и расширяет предметную область межвузовских отношений. Раньше вузы взаимодействовали только в биологии и биотехнологиях.

Кроме того, во время визита делегации БГУ представители университетов проработали вопросы подготовки совместных образовательных программ, обмена профессорско-преподавательским составом, организации летних языковых школ. Андрей Король выступил перед преподавателями и студентами китайского университета с лекцией на английском языке об образовательных инновациях, а также презентовал достижения в области образования и науки БГУ.

Фошаньский университет основан в 1958 году и является одним из крупнейших в провинции Гуандун (КНР). В китайском рейтинге вузов он занимает 284-ю позицию среди более 2,2 тыс. университетов. По международной оценке входит в 5% лучших университетов мира.

В структуру вуза входят 16 факультетов, в штате работают более 1,5 тыс. преподавателей, из которых около 500 профессоров и доцентов. В вузе обучаются около 18 тыс. студентов. Подготовка специалистов ведется по литературе и искусству, праву и политике, механике, информатике, экологии и гражданскому строительству, бизнесу, медицине, педагогическим наукам и др.-0-

Фото БГУ