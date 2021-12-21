БГУ и Казанский федеральный университет разработают дорожную карту по новым направлениям сотрудничества

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ и Казанский федеральный университет актуализируют сотрудничество. Эта тема стала ключевой во время онлайн-встречи ректоров двух вузов Андрея Короля и Ильшата Гафурова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию были также приглашены проректоры, руководство факультетов и институтов гуманитарного и естественнонаучного профиля, заведующие кафедрами. Поводом для переговоров послужили договоренности об углублении и расширении сотрудничества, достигнутые во время визита в начале декабря делегации БГУ в вуз Татарстана. За это время стороны проработали предложения и определили новые векторы для перспективного взаимодействия.

Российских коллег заинтересовал потенциал БГУ в области инноваций в образовании, педагогике, ИТ, дизайне, экологии и химии. По этим направлениям белорусская сторона инициировала открытие совместных магистерских программ, участие в профильных конференциях и форумах, подготовку совместных научных исследований и публикации в индексируемых наукометрической базой Scopus. В частности, прозвучали предложения совместной подготовки на второй ступени по профилям "кросс-культурное образование", "дизайн, компьютерная графика", "Web-дизайн", "алгоритмы и системы обработки больших данных", "аналитическая логистика", "интеллектуальные системы", "компьютерный анализ данных".

Прозвучали инициативы по совместному развитию актуальных направлений в педагогике высшей школы. Андрей Король представил опыт внедрения в учебный процесс БГУ системы креативного образования, рассказал о ее методологии и практике. Инновационный подход в обучении, профессионально-личностное становление преподавателя, психологию и педагогику детско-юношеского спорта планируют развивать в университетах через проведение НИР, конференций, стажировок преподавателей и аспирантов, мастер-классов, открытие программ повышения квалификации.

Филологи БГУ сделали акцент на важности сохранения культурного наследия двух стран. Малоизученными являются китабы - татарские книги, написанные в XVI-XVII веках на белорусском языке арабским письмом. Была рассмотрена возможность создания международного центра китабистики и татарской культуры на филологическом факультете БГУ и запуска совместного научного проекта "Китабы как уникальное культурное наследие".

Ученые-химики продолжат сотрудничество через взаимное использование специализированного оборудования, стажировки молодых сотрудников и подготовку совместных научных публикаций. Стороны также обозначили взаимный интерес в области радиоэкологии и урбоэкологии, компьютерного зрения и робототехники, биотехнологии, текстовой аналитики.

Итогом встречи стало решение разработать дорожную карту с указанием конкретных шагов, ответственных лиц и сроков исполнения намеченных направлений сотрудничества.

Партнерские отношения между БГУ и КФУ развиваются в рамках двух соглашений об образовательном и научно-техническом сотрудничестве, подписанных в 2017 и 2019 годах. Результатом совместной деятельности стало взаимное участие в научных конференциях, реализация белорусско-российских проектов в области климата и солнечной энергетики, обмен преподавателями для прочтения лекций, привлечение сотрудников для оппонирования диссертационных работ, выпуск совместных монографий и научной литературы.-0-