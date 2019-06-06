6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ и МГУ им. Ломоносова открыли набор в совместную магистратуру по истории белорусской диаспоры, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

В пресс-службе отметили, что набор в совместную магистратуру БГУ-МГУ им.Ломоносова открыт впервые в системе высшего образования Беларуси."Обучение будет проходить по программе "История белорусской диаспоры" и предусматривает выдачу дипломов двух вузов. Учебный процесс обеспечат российские и белорусские специалисты в области исследования диаспоры и истории Беларуси", - рассказали в пресс-службе. Производственная практика, как ожидается, будет проводиться на российских и белорусских площадках.

В 2019 году в магистратуру БГУ планируется прием по 46 специальностям, по 19 из которых обучение может вестись на английском языке. Прием документов в магистратуру пройдет с 27 июня по 5 июля, в Институт бизнеса БГУ - набор уже открыт и продлится до 24 августа. Вступительные испытания в Белгосуниверситете будут организованы 8-11 июля, в Институте бизнеса 25-30 августа. Учатся в магистратуре БГУ в течение одного-двух лет на очной (дневной и вечерней) форме обучения и 1,5-2 года на заочной.-0-