БГУ и Шанхайский университет Цзяотун планируют обмен студентами и совместные научные проекты

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет и Шанхайский университет Цзяотун 25 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закрепляет долгосрочное и взаимовыгодное партнерство между университетами, отражает взаимную заинтересованность в развитии международного сотрудничества в образовании, науке и технологиях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Меморандум подписан во время визита в Китай делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем. "Документ регламентирует обмен студентами, магистрантами, аспирантами, приглашение преподавателей и исследователей для совместной работы над научно-исследовательскими и образовательными проектами. Он предусматривает также обмен информацией, учебными материалами, совместное проведение научно-образовательных мероприятий и подготовку публикаций", - рассказали в БГУ.

Делегация Беларуси провела переговоры с Шанхайским университетом Цзяотун. "Стороны определили перспективные направления взаимодействия. Была рассмотрена система подготовки научных кадров в университетах и детально проработан вопрос участия первой группы белорусских и китайских студентов, магистрантов в летних школах", - проинформировали в пресс-службе Белгосуниверситета.

Фото БГУ

Кроме того, Андрей Король выступил с лекцией перед преподавателями и студентами Шанхайского университета Цзяотун, провел презентацию образовательных услуг, научных достижений и академического потенциала БГУ.

Шанхайский университет Цзяотун основан в 1896 году. Это один из ведущих китайских университетов. Он входит в лигу C9 - альянс из девяти элитных вузов КНР, занимает 60-ю позицию в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings. В вузе обучаются около 30 тыс. студентов, преподают более 1,4 тыс. профессоров, в том числе 15 членов Китайской академии наук.-0-