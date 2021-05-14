БГУ и Университет Цинхуа подписали меморандум о взаимопонимании

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о взаимопонимании подписан между БГУ и Университетом Цинхуа (Китай). Подписи под документом поставили ректоры Андрей Король и Цю Йонг. Церемония прошла в формате онлайн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Подписанию документа предшествовало двухлетнее взаимодействие университетов по определению ключевых партнерских направлений. С этой целью в 2019 году состоялось взаимное посещение университетов, где делегации смогли оценить научно-образовательную деятельность учреждений. В апреле текущего года ректор Андрей Король принял также участие в Глобальном форуме ректоров университетов "Инновации для будущего: стратегия и новая миссия университетов", приуроченном к 110-летнему юбилею Университета Цинхуа.

Подписанный меморандум регламентирует белорусско-китайское сотрудничество в области образования и науки. В частности, он предусматривает обмен обучающимися, приглашение преподавателей и ученых, выполнение совместных научно-исследовательских, образовательных проектов, обмен публикациями, информацией, учебными материалами, организацию научных, образовательных и культурных мероприятий.

Сегодня Университет Цинхуа является одним из ведущих университетов Китая и входит в состав девяти элитных китайских вузов - Лигу С9. Согласно рейтингу QS он расположен на 15 месте среди лучших вузов мира и постоянно возглавляет рейтинг китайских университетов. Среди выпускников много известных ученых, деятелей искусства и политиков. В их числе два последних председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

Университет Цинхуа основан в 1911 году. Расположен на северо-западе Пекина, в студенческом районе Хайдянь. Современное название получил в 1914 году. Сегодня в Цинхуа проходят обучение около 53 тыс. студентов, из них более 3200 - иностранцы. Образовательный процесс обеспечивают более 3600 преподавателей. В структуру университета входят 21 институт и 59 факультетов. -0-