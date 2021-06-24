БГУ к Дню молодежи организует концерт для жителей Минска

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт "В ритме БГУ" пройдет 26 июня в торговом центре "Столица" в Минске. Мероприятие организуется в преддверии Дня молодежи, который отмечается в последнее воскресенье июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В программе запланировано выступление фольк-медиа группы "Неруш", народного фольклорного ансамбля "Тутэйшая шляхта", ансамбля эстрадного танца "Седьмое небо", мужского вокального ансамбля "Галант" и молодых исполнителей университета.

Кроме того, на площадке торгового центра будет организован университетский клуб настольных игр Daily Geek. Гостям праздника предложат увлекательные состязания на развитие памяти, скорости мышления, финансовой грамотности и другое. Всего коллекция игр насчитывает более 50 наименований.

На концерт приглашаются все желающие. Вход на мероприятие свободный.

Организаторами праздника выступают управление по делам культуры БГУ, администрация Московского района Минска и ТЦ "Столица".-0-