БГУ: любое проявление агрессии - это откат назад

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое проявление агрессии, конфликтов - это откат назад, потеря времени на восстановление и консолидацию научной мысли. С таким заявлением выступил Белорусский государственный университет на своем сайте, сообщает БЕЛТА.

"Белорусский государственный университет в следующем году отметит вековой юбилей. На протяжении всей своей истории университет служит гуманным целям, в основе которых образование и наука для общества, нации и государства. Этот вектор очень важно сохранять и сохранить всем нам - представителям университетского, научного сообщества, на любых исторических изломах времени. Любое проявление агрессии, конфликтов - это откат назад, потеря времени на восстановление и консолидацию научной мысли", - говорится в заявлении.

"Для всех нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент. Мы с уважением относимся к гражданскому мнению каждого нашего представителя. Однако личные мнения не должны выдаваться за позицию всего БГУ", - считают в университете.

В заявлении подчеркивается, что забота о ближнем и взаимоуважение всегда отличали представителей корпорации БГУ.

Университет призывает коллег не забывать про предназначение вуза, напоминает, что решение любых вопросов возможно только путем диалога и обсуждения.

"Республика Беларусь - это в первую очередь люди, историческая сила которых во всем мире в толерантности, таланте, интеллигентности. Эти качества - залог успеха настоящего будущего нашей Беларуси", - резюмировали в БГУ.-0-