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05 августа 2020, 17:34

БГУ: на некоторые специальности продолжают расти проходные баллы

Фото из архива
Фото из архива
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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетные формы обучения на юридический, экономический, физический, механико-математический, химический, биологический, военный факультеты и на отдельные специальности факультетов журналистики, социокультурных коммуникаций и филологического. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На дневную бюджетную форму обучения на группу специальностей юридического факультета по объединенному конкурсу зачислено 100 абитуриентов. Проходные баллы на "экономическое право" - 358 (в 2019 году - 351), "правоведение" - 358 (354). На "политологию" зачислены два абитуриента, из них один без экзаменов. Проходной балл - 365 (350).

На специальности экономического факультета по объединенному конкурсу приняты 33 абитуриента, из них один - без экзаменов, три - вне конкурса. Проходной балл - 350 (328). Проходные баллы по специальностям: "менеджмент (направления - международный менеджмент, инновационный менеджмент)" - 361 (371), "экономическая информатика" - 371 (361), "финансы и кредит" - 366 (344), "экономика" - 358 (334), "экономическая теория" - 350 (328).

На специальности физического факультета по объединенному конкурсу зачислен 141 абитуриент, из них три - без экзаменов. Проходной балл - 283 (290). На отдельные специальности проходные баллы составили: "компьютерная физика" - 312 (309), "ядерные физика и технологии" - 287 (296), "физика (направление - научно-исследовательская деятельность)" - 291 балл (как и в 2019-м), "физика наноматериалов и нанотехнологий" - 283 (290), "физика (направление - производственная деятельность)" - 284 (290).

На специальности Совместного белорусско-китайского института БГУ и Даляньского политехнического университета приняты 29 абитуриентов. В частности, на "физику (направление - производственная деятельность)" - девять абитуриентов, из них один - без экзаменов, проходной балл - 331 (322), на "механику и математическое моделирование" - 20 абитуриентов, проходной балл - 313 (305).

На специальности механико-математического факультета зачислены 175 абитуриентов, из них 16 - без экзаменов, один - вне конкурса. Проходной балл по общему конкурсу составил 313 (297). На "математику и информационные технологии (направление - веб-программирование и интернет-технологии)" - 348 (345), "компьютерную математику и системный анализ" - 333 (332), "математику и информационные технологии (направление - математическое и программное обеспечение мобильных устройств)" - 331 (330), "математику (направление - экономическая деятельность)" - 319 (310), "математику (направление - научно-производственная деятельность)" - 322 (325), "математику (направление - научно-конструкторская деятельность)" - 317 (310), "механику и математическое моделирование" - 313 (297), "математику (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 313 (297).

На специальность "романо-германская (английская филология)" филологического факультета приняты 27 абитуриентов, из которых пять - по целевому приему, три - вне конкурса. Проходной балл - 345 (327). На группу специальностей филологического факультета по объединенному конкурсу зачислены 50 абитуриентов. Проходной балл - 334 (326). На отдельные специальности проходные баллы распределились следующим образом: "восточная (китайская) филология" - 334 (365), "романо-германская (немецкая филология)" - 347 (332), "романо-германская (итальянская филология)" - 336 (326), "романо-германская (французская филология)" - 341 (326).

На специальность "культурология" факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) зачислены 16 абитуриентов при проходном балле 329 (318). На специальность "прикладная информатика (направление - веб-программирование и компьютерный дизайн)" - 15 абитуриентов, проходной балл - 331 (324). На "современные иностранные языки" ФСК - 16 абитуриентов, один из них принят по целевому набору, один зачислен вне конкурса. На "современные иностранные языки (направление - преподавание)" проходной балл - 342 (331), а на "современные иностранные языки (направление - перевод)" - 357 (343).

На "информацию и коммуникацию" факультета журналистики зачислены 14 абитуриентов, из них три - без экзамена, пять - вне конкурса. Проходной балл составил 375 (360).

На специальности химического факультета зачислены 150 абитуриентов, среди них 18 человек - без экзаменов, три - вне конкурса. На группу специальностей по объединенному конкурсу проходной балл составил 309 (304). На "химию (направление - фармацевтическая деятельность)" - 336 (336), "фундаментальную химию" - 343 (335), "химию (направление - научно-производственная деятельность)" - 324 (307), "химию высоких энергий" - 309 (306), "химию (направление - научно-педагогическая деятельность) - 309 (304). На "химию лекарственных соединений" - 351 (349).

На биологический факультет по объединенному конкурсу приняты 160 абитуриентов, среди них 19 - без экзаменов, четыре - вне конкурса. Проходной балл составил 311 (320). На биологию (направление - биотехнология)" - 319 (335), "биологию (направление - научно-педагогическая деятельность)"- 313 (321), "биохимию" - 336 (336), "микробиологию" - 317 (327), "биологию (направление - научно-производственная деятельность)" - 314 (322), "биоэкологию" - 311 (320).

На специальности военного факультета зачислены 39 абитуриентов, среди них четыре - без экзаменов, восемь - вне конкурса. Проходные баллы на отдельные специальности следующие: "правоведение (специализация юрисконсультская работа в военной сфере)" - 324 (321), "прикладная криптография" - 258 (295), "международные отношения (специализация - международные отношения в военной сфере)" - 347 (322), "химия (направление - радиационная, химическая и биологическая защита)" - 134 (246), "геоинформационные системы (направление - специальные)" - 272 (264).

На заочную бюджетную форму обучения на юридический факультет на специальность "правоведение" зачислены 19 человек. Проходной балл составил 274 (264). На экономический факультет по объединенному конкурсу - 10 человек. Проходной балл - 279 (272). На отдельные специальности проходные баллы составили: "менеджмент (международный менеджмент, инновационный менеджмент)" - 299 (283), "финансы и кредит" - 279 (272).

На специальности биологического факультета по объединенному конкурсу зачислены 75 абитуриентов, среди них пять - без экзаменов. Проходной балл - 233 (230). На "биохимию" - 271 (256), "микробиологию" - 261 (247), "биоэкологию" - 233 (230), "биологию (направление - научно-производственная деятельность)" - 235 (232), "биологию (направление - научно-педагогическая деятельность)"- 247 (230).-0-

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