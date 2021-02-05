5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ налаживает сотрудничество с молодежным бизнес-инкубатором, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали проректор по научной работе БГУ Василий Сафонов и генеральный директор бизнес-инкубатора "Молодежная социальная служба" Елена Плис. Данный документ расширяет возможности студентов и сотрудников БГУ для реализации своих предпринимательских инициатив", - рассказали в пресс-службе.

На начальном этапе все бизнес-проекты БГУ проходят экспертную оценку в Стартап-центре университета. Здесь авторы идей получают информацию о ее актуальности на потребительском рынке и поддержку в составлении бизнес-плана и регистрации продукта. Бизнес-инкубатор позволит ускорить коммерциализацию перспективных инициатив. На протяжении трех лет начинающим предпринимателям будут оказаны услуги, включающие льготную аренду офиса, юридическую, бухгалтерскую, консультационную помощь в привлечении инвесторов.

Также документ прописывает проведение совместных презентаций, форумов, лекций, конференций, встреч с представителями бизнес-сообщества, реализацию совместных проектов по поддержке и развитию предпринимательства.

"В БГУ уделяется большое внимание поддержке и развитию предпринимательских идей молодежи. С этой целью в 2019 году был создан Стартап-центр, регулярно проводятся стартап-конкурсы, хакатоны и форумы: INNSTART BSU, Startup Heart, HACKATHON: FROM IPT TO IPO. При поддержке НТП "Унитехпром БГУ" уже изготовлена первая партия интеллектуальных украшений, разработанных студентами факультета радиофизики и компьютерных технологий. На данном факультете функционирует также созданный его обучающимся дизайнерский программируемый экран LED Squares Board", - добавили в вузе.-0-