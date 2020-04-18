18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ не планирует корректировать стоимость обучения с переводом занятий в онлайн-режим, заявила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок, отвечая на вопросы студентов во время проекта "#НЕвопрос" в социальных сетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По сути, в образовательном процессе ничего не изменилось. Форма обучения иная, но занятия проводятся согласно расписанию. Обеспечено взаимодействие студента с преподавателем на постоянной основе. Поэтому речи об изменении оплаты обучения в сторону ее уменьшения не идет", - сказала Оксана Здрок.

Более того, по ее словам, переход на дистанционную форму обучения с применением ИКТ - довольно трудозатратный процесс. "На преподавателей нагрузка увеличилась в несколько раз. И тем не менее они не ставят вопрос о повышении зарплаты. Все работают в таком интенсивном режиме, - отметила проректор. - На самом деле проведение занятий в дистанционном режиме требует очень большой подготовки. Это и использование серверов нашего вуза, наращивание их мощностей для того, чтобы провести занятие в онлайн-режиме. Все это тоже требует средств. Поэтому оплата остается такой же, как и была".-0-

БГУ рассматривает возможность проведения аттестации студентов онлайн "Есть схемы, которые позволяют провести эту аттестацию качественно, на должном уровне", - отметила проректор по учебной работе и образовательным инновациям Оксана Здрок.

Проживающих в общежитиях БГУ студентов обеспечат бесплатным интернетом Как ожидается, бесплатный интернет в общежитиях вуза появится со следующей недели.