БГУ объявил конкурс на разработку логотипа к 30-летию дипотношений Беларуси и Китая

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ объявлен конкурс на разработку логотипа к 30-летию дипломатических отношений между Беларусью и Китаем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс проводится с целью поиска художественного решения, отражающего значимость белорусско-китайского сотрудничества и привлечения общественности к значимому событию в истории двух стран. Логотип будет использоваться на официальных мероприятиях, посвященных взаимодействию Беларуси и КНР, в различных печатных материалах. Организатором выступает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.

"К участию приглашаются все желающие из числа белорусских и китайских граждан. Логотипы могут выполняться индивидуально, а также коллективом авторов. Выбор техники и формата выполнения определяются участниками. Работа должна включать в себя графическую и описательную части. Жюри оценит оригинальность, ассоциативность, выразительность, функциональность и лаконичность представленных идей", - рассказали в пресс-службе.

Заявки принимаются до 21 ноября на электронном носителе в формате jpeg на почту rci.bsu@gmail.com или по адресу: Минск, ул. Революционная, 11, каб. 302. Можно предоставлять неограниченное количество конкурсных работ.

Итоги подведут 30 ноября. Церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Победитель получит диплом и памятный подарок.

Подробнее с условиями можно ознакомиться по ссылке https://rci.bsu.by/images/docs/polozhenie.pdf.

В БГУ сотрудничество с КНР налажено на высоком уровне и осуществляется в рамках 81 договора с китайскими университетами и научными институтами. Белорусский вуз популярен среди китайских граждан, число которых в учебном заведении сейчас составляет 2177 человек.-0-