БГУ объявил набор на подготовительные курсы для абитуриентов 2022 года

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ объявлен набор на подготовительные курсы для абитуриентов 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Пройти подготовку на курсах могут учащиеся выпускных классов школ, лицеев, гимназий, выпускных курсов техникумов, колледжей, училищ, а также будущие абитуриенты, имеющие общее среднее образование. Предлагаются восемь программ подготовки к вступительной кампании. Они направлены на изучение таких школьных предметов, как русский, белорусский и иностранные языки, математика, физика, химия, биология, география, история Беларуси, обществоведение, всемирная история новейшего времени, а также подготовку к сдаче творческого экзамена по профилю "журналистика".

Кроме того, в нынешнем году совместно с физическим факультетом организована работа школы "Квант БГУ", подготовка в которой предполагает углубленное изучение физики и математики.

Набирают на вечернюю форму с 3 сентября, на заочную - с 17 сентября.

Для десятиклассников организована программа углубленного изучения общеобразовательных дисциплин.

Принимают документы с понедельника по пятницу по адресу: Минск, улица Академическая 25, каб.405, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30. Также возможна электронная подача заявлений.

В пресс-службе отметили, что ежегодно на подготовительных курсах обучается около тысячи абитуриентов, 88% из которых становятся студентами вузов различных форм обучения.-0-