БГУ объявил о старте конкурса эссе к 100-летию вуза

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс эссе "История БГУ - история моей семьи - моя история" проходит в БГУ к 100-летнему юбилею университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются все желающие студенты БГУ, которые смогут рассказать как о своих годах учебы в университете, так и своих близких. В творческих работах конкурсантам предлагается осветить воспоминания родственников о студенчестве или работе в БГУ, эпизоды, ставшие семейными легендами, а также собственные впечатления и размышления о БГУ. Текст можно дополнить фотографиями и рисунками.

Объем работы не должен превышать трех страниц печатного текста. Эссе можно написать на белорусском или русском языке. Также необходимо указать фамилию, имя и отчество автора, факультет, курс, специальность и группу. Материалы принимаются до 14 мая включительно по электронному адресу: zuyeva.volha@gmail.com .

Победителей определят 24 мая. Лучшие работы разместят на сайте филологического факультета, а их авторы получат памятные подарки.

Мероприятие направлено на укрепление семейных традиций, связи и преемственности поколений, а также воссоздание малоизвестных фактов из студенчества разных времен. Его организатором выступает филологический факультет БГУ.-0-