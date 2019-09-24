БГУ организует для школьников курс по повышению финансовой грамотности

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический факультет БГУ начинает прием заявок на обучение в "Школе юных экономистов". Ее слушателями могут стать школьники, лицеисты и гимназисты 8-11-х классов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Курс направлен на систематизацию экономических знаний у учащихся и повышение уровня их финансовой грамотности. Лекции и семинары охватят вопросы банковской системы, особенности работы аудиторских, консалтинговых и финансовых компаний, IT-сферы. Преподавателями школы выступят студенты и магистранты БГУ. Они поделятся опытом учебы в университете и помогут абитуриентам определиться с выбором специальности. Для юных экономистов предусмотрены также экскурсии на крупные предприятия, финансовые компании и банковские учреждения Минска.

При успешном окончании школы абитуриентов нынешнего года ждет приятный бонус. "При поступлении на экономический факультет БГУ они будут иметь преимущественное право при зачислении в случае равенства условий, определенных правилами приема в высшие учебные заведения Беларуси. Это распространяется на поступающих на очную и заочную форму обучения", - рассказали в пресс-службе.

Отбор заявок будет проходить на конкурсной основе. Для участия необходимо иметь общий балл успеваемости за предыдущий учебный год не ниже семи, а также написать мотивационное письмо. Регистрация слушателей будет осуществляться с 1 по 31 октября включительно. Занятия будут проходить в группах (8-9-е классы и 10-11-е классы) на экономическом факультете по субботам с 16 ноября по 28 марта 2020 года. Обучение бесплатное.-0-