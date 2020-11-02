БГУ открыл новый сезон проекта "Студент на неделю"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ начался новый сезон проекта "Студент на неделю". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Акция популяризирует образовательную деятельность БГУ, его специальности и содействует абитуриентам при выборе будущей профессии. Учащихся встретят с 2 по 6 ноября на факультетах: биологическом, географии и геоинформатики, юридическом, историческом, механико-математическом, филологическом, физическом, химическом, экономическом, журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, а также в Институте теологии им. святых Мефодия и Кирилла, Институте бизнеса и Международном государственном экологическом институте им. А.Д. Сахарова.

Старшеклассники смогут почувствовать себя настоящими студентами. В течение шести дней они посетят учебные занятия различных курсов и специальностей. Гостей также познакомят с внеучебной деятельностью факультетов и студенческой жизнью.

Принять участие в проекте могут все желающие 10-х и 11-х классов школ, гимназий, лицеев, а также учреждений среднего специального образования, проживающие на постоянной основе в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта приезжать на учебу в БГУ. Для этого необходимо было написать мотивационное письмо и ответить на вопрос "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю". Заявку можно было заполнить только на один факультет.

Организаторами проекта выступают студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

Проект "Студент БГУ на неделю" проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За четыре года в акции поучаствовали более 500 старшеклассников со всей страны, почти 50% из которых теперь студенты ведущего вуза. Проект не имеет аналогов ни в одном белорусском университете по масштабу и количеству привлекаемых абитуриентов.-0-