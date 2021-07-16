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16 июля 2021, 12:26

БГУ планирует принять в этом году более 5 тыс. студентов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прием документов от абитуриентов начинается 20 июля в БГУ. Будущим студентам представится возможность поступления в значимый для университета год - 100-летие со дня основания БГУ. Это придает особую значимость приемной кампании 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего ведущий вуз страны планирует принять 5091 студента (в 2020 году принято 5100). На дневную бюджетную форму план составляет 2199 человек (в 2020-м - 2141). Доля естественнонаучных специальностей в плане приема составляет 65,2 %, социально-экономических и гуманитарных - 34,8 %.

На заочную бюджетную форму планируется принять 231 студента (в 2020-м - 218). На дневную форму обучения план приема - 1794 (в 2020-м - 1856), на заочную - 736 (в 2020-м - 680). На заочную форму для получения второго высшего образования - 131 (в 2020-м - 132).

На сокращенный срок получения образования для выпускников учреждений среднего специального образования выделено 352 места (в 2020-м принято 310), из них на дневную форму - 45, заочную - 307.

На педагогические направления специальностей "биология", "география", "химия", "математика", "белорусская филология" и "русская филология" осуществляется прием без вступительных испытаний следующих категорий абитуриентов: медалисты или закончившие учреждения среднего специального образования с дипломом с отличием, победители (дипломы І, ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, для которых данный предмет определен предметом первого профильного испытания, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили. План приема на эти специальности на дневную бюджетную форму составляет 155 мест (в 2020 году - 166).

В этом году по целевому приему выделено 32 места (в 2020-м - 32). Целевой прием осуществляется по девяти специальностям.

Для абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения, а также на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания, в БГУ подача документов будет осуществляться с 20 по 26 июля. Прием документов от лиц, прошедших обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и поступающих на педагогические специальности, - с 20 по 22 июля. Подача документов на платную форму открыта до 9 августа.

Как и в прошлом году, в БГУ будет осуществлен набор в Совместный белорусско-китайский институт БГУ и Даляньского политехнического университета по специальностям "физика (производственная деятельность)", "механика и математическое моделирование" и "мировая экономика". Подготовка студентов будет вестись на первых двух курсах на русском языке, а с 3-го курса ряд дисциплин - на английском. Предполагается также изучение китайского языка на базовом уровне. Выпускники Совместного белорусско-китайского института получат два диплома - БГУ и ДПУ. Всего в текущем году в институт планируется принять на дневную форму обучения 60 человек, как и в 2020-м.

Также с 20 июля начинается приемная кампания в Юридическом колледже БГУ. В этом году на дневную форму обучения за счет средств бюджета на основе общего базового образования планируют зачислить 25 человек, а на условиях оплаты - 75. На основе общего среднего образования план на бюджет составляет 25 человек и столько же на платную форму обучения.

Прием документов на дневную форму получения образования за счет средств бюджета на основе 9 классов будет осуществляться с 20 июля по 3 августа, на условиях оплаты - по 14 августа, на основе общего среднего образования за счет средств бюджета - по 12 августа, на условиях оплаты - по 17 августа. В нынешнем году набор на заочную форму обучения не запланирован.

Абитуриенты, поступающие на основе общего базового образования, зачисляются по конкурсу среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. Зачисление на основе общего среднего образования пройдет по конкурсу общей суммы баллов ЦТ (белорусский или русский язык и обществоведение) и среднего балла документа об образовании.

Обучение в Юридическом колледже БГУ ведется по специальности "правоведение". Срок обучения на основе общего базового образования составляет 2 года 10 месяцев и общего среднего образования - 1 год 10 месяцев.

Поступающие могут воспользоваться личным кабинетом абитуриента в интернете, функционал которого позволяет сократить время подачи документов, заранее заполнить и распечатать заявление, электронную анкету, а также загрузить фотографию. Абитуриенты напрямую обращаются с пакетом документов в секретариат приемной комиссии выбранного факультета и после активизации кабинета отслеживают проходные баллы в онлайн-режиме.

С подробной информацией можно ознакомиться в разделе "Приемная кампания" на сайте "Абитуриент БГУ".-0-

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