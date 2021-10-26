БГУ подготовил онлайн-издание об истории научных школ и их основоположниках

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлено онлайн-издание "Научные школы БГУ в воспоминаниях и размышлениях профессоров университета". Его выпуск приурочен к 100-летию БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Инициатором создания книги выступило университетское сообщество "Профессорское собрание" под руководством его председателя, профессора кафедры философии и методологии науки ФФСН Анатолия Зеленкова. Издание нацелено сохранить память об основателях научных школ БГУ, показать ключевые достижения в области естественно-научных и гуманитарных знаний.

"В электронном формате на 220 страницах собраны уникальные очерки и эссе 24 авторитетных ученых вуза, которые делятся воспоминаниями о своих научных наставниках. В числе авторов академик Сергей Абламейко, член-корреспондент НАН Беларуси Александр Данилов, профессора физического факультета Евгений Воропай, факультета географии и геоинформатики Валерий Губин и Екатерина Антипова, факультета журналистики Олег Слука, химического факультета Татьяна Воробьева. Они рассказывают о своих научных руководителях - известных математиках, философах, социологах, филологах, географах, историках, журналистах", - рассказали в пресс-службе.

Через профессиональную судьбу ректоров БГУ в 1957-1972 годах академика Антона Севченко, в 1990-1996 годах академика Федора Капуцкого, академика Вадима Свиридова, легенды ядерной физики Владимира Барышевского показано зарождение и становление научных школ оптической физики, модификации полисахаридов, химии конденсированных систем и синтетической нанохимии, ядерной оптики, философии и методологии науки и др. Всего представлены воспоминания о 14 научных школах и их основоположниках.

В книге приведены интересные истории из студенчества ее авторов, их первые впечатления при знакомстве с маститыми учеными, уникальные факты и результаты совместной исследовательской работы.

Издание дополнено иллюстрациями, портретами ученых, фотографиями из выпускных альбомов разных лет, рабочих мест, кафедр, институтов.

Планируется, что онлайн-книгу "Научные школы БГУ в воспоминаниях и размышлениях профессоров университета" в ближайшее время издадут в печатном варианте. Электронная версия доступна на сайте БГУ в разделе "Профессорское собрание".

Профессорское собрание БГУ создано в 2012 году для консолидации наиболее авторитетных научно-педагогических работников университета. Содействует формированию позитивного общественного мнения, реализации программ и планов БГУ в системе высшего образования Беларуси, обеспечению гарантий качественной подготовки специалистов, а также активному вхождению БГУ в мировое образовательное пространство. В число членов Профессорского собрания БГУ входят работники, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора.-0-