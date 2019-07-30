БГУ поднялся на 416 позиций в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ поднялся на 416 позиций и занял 703-е место в рейтинге Webometrics Ranking of World Universities (WRWU). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Обновление данных рейтинга состоялось 29 июля. Согласно WRWU БГУ входит в десятку лучших университетов стран СНГ, опережает ряд европейских университетов, в том числе Вильнюсский (779) и Латвийский (1166) университеты.

Среди вузов Беларуси БГУ традиционно лидирует. Второе место занимает Белорусский национальный технический университет (2661), третья строчка у Гродненского государственного университета им.Я.Купалы (3373). БГУИР на 3804-м месте, замкнул пятерку отечественных вузов Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины (3848).

Среди российских вузов первую позицию сохраняет Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (216). Санкт-Петербургский государственный университет на 463-м месте, Новосибирский государственный университет - на 526-м, НИУ "Высшая школа экономики"- 570-м и Университет ИТМО - 686-м.

В тройку лучших вузов мира входят Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Вебометрический рейтинг составляется независимой испанской исследовательской лабораторией "Laboratorio de Internet" и ежегодно обновляется в январе и июле. В оценке деятельности университетов рассматривается присутствие вузов в сети Интернет и цитируемость публикаций ученых. При подсчете используются данные платных систем Ahrefs и Majestic, цитирование профилей ученых в Aкадемии Google, количество статей, входящих в 10% самых цитируемых в мире за 2013-2017 годы по данным Scopus.

Отметим, что разработчики WRWU регулярно изменяют критерии и методики расчета. В результате происходит непредсказуемое и резкое изменение мест, занимаемых университетами. Так, в текущей версии рейтинга Google заменили на коммерческую систему Ahrefs.com. А в предыдущей редакции рейтинга авторы отказались учитывать публикации крупных международных коллабораций ученых, что существенно сказалось на позициях многих университетов.

Всего в Webometrics показаны позиции практически всех высших учебных заведений мира, которых насчитывается более 28,6 тыс. По этой причине WRWU очень популярен. Однако большой тройкой самых авторитетных мировых рейтингов признаны Шанхайский, QS и THE. Эти известные агентства оценивают деятельность первой тысячи вузов. К слову, в июньской версии QS БГУ занимает 351-ю позицию, что соответствует вхождению в 1,5% лучших университетов мира.-0-