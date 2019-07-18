18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ подписал ряд соглашений с российскими вузами на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Делегация БГУ приняла участие в работе секции "Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития" VI Форума регионов Беларуси и России. В повестку дня были включены вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов. Центральным событием заседания стала торжественная церемония подписания Международной совместной образовательной программы МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ "История белорусской диаспоры". Подписи под документом поставили ректоры двух вузов Виктор Садовничий и Андрей Король соответственно.

Международная совместная образовательная программа детализировано прописывает подготовку в совместной магистратуре и предполагает выдачу выпускникам двух дипломов: БГУ и МГУ. Обучение начнется с 1 сентября. Магистранты будут проходить подготовку в белорусском и российском вузах. Учебная магистерская программа разработана историками БГУ и МГУ и включает дисциплины общетеоретического блока, спецкурсы и практику. Магистранты изучат особенности развития диаспоральных процессов современности, белорусскую диаспору в России и в мире, основы теории и практики коммуникации национально-культурных общественных объединений и многое другое. Практику планируется организовать на базе российских и белорусских учреждений.

Кроме того, БГУ подписал пакет документов о сотрудничестве в области образования и науки с рядом российских вузов на полях Форума ректоров России и Беларуси. Мероприятие включено в программу VI Форума регионов Беларуси и России.

Совместная подготовка магистров по направлению "международные отношения" (специализация "мировая политика") предусмотрена соглашением, подписанным между БГУ и Российским университетом дружбы народов в рамках Сетевого университета Содружества Независимых Государств. Согласно документу обучение организуется в двух вузах и по окончании магистратуры выпускники получат дипломы БГУ, РУДН и сертификат Сетевого университета СНГ.

Также подписано соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом. Оно предусматривает взаимный обмен преподавателями для чтения лекций, совместное проведение научных и методических семинаров, участие сотрудников и обучающихся в конференциях, семинарах, научных симпозиумах и других международных мероприятиях. Кроме того, документ регулирует обмен опытом в подготовке научных работников, использовании современных информационных технологий для автоматизации учебного процесса, научно-исследовательской работе.

Два соглашения заключены между БГУ и Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского. Одно из них касается широкого спектра сотрудничества, включающего взаимный обмен преподавателями для чтения лекций, коллективную работу над образовательными, исследовательскими проектами, подготовку совместных научных публикаций. Предметом второго соглашения является обмен студентами, магистрантами и аспирантами. Вузы будут ежегодно направлять обучающихся в течение одного или двух учебных семестров для обучения по имеющимся программам высшего образования, реализуемым в университетах.-0-