БГУ получил десять наград Петербургской технической ярмарки

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные разработки ученых БГУ удостоены двух золотых, четырех серебряных медалей и четырех дипломов на конкурсе "Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года" в Санкт-Петербурге. Проекты-победители были выбраны на Петербургской технической ярмарке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Золотая медаль присуждена проекту биологического факультета о технологии использования хитозана для увеличения сроков хранения молочнокислых продуктов. Как пояснили в пресс-службе, речь идет о создании безвредной биоупаковки, которая способствует долговременному хранению скоропортящихся продуктов. Хитозан абсолютно инертен в организме человека, а в природе легко разлагается почвенными бактериями. Кроме того, покрытие гипоаллергенно и не требует предварительного удаления с поверхности продуктов.

Еще один золотой призер ярмарки - разработка предприятий "Унитехпром БГУ" и "Белтехнохлеб". Речь идет о технологии, позволяющей выпускать качественный хлеб с повышенной микробиологической стойкостью, а значит, увеличенным сроком хранения. Предприятия создали для этого композиции серии "Амфитра", в основе которых растительное сырье. Кроме того, "Унитехпром БГУ" получил серебряную медаль за разработку обогатительных фитокомплексов, которые используются в производстве мясных продуктов с пониженным содержанием соли для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Тремя серебряными наградами отмечено НИИ прикладных физических проблем имени А.Н.Севченко БГУ. Медали институт получил, в частности, за создание георадарноакустического метода и аппаратного комплекса для измерения прочности покрытия автомобильных дорог, технологии и автоматизированного оборудования для производства техсредств реабилитации.

"Всего БГУ на конкурсе представил 10 проектов, каждый из которых был высоко оценен экспертами. Также посетители смогли продегустировать продукты питания белорусских производителей с использованием разработанных "Унитехпромом БГУ" обогатительных фитокомплексов", - добавили в пресс-службе.-0-