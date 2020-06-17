БГУ получит из бюджета Br38,6 тыс. на мероприятия против коронавируса

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет получит из бюджета Br38,6 тыс. на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №343 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство поручило Министерству финансов выделить Министерству образования для БГУ данную сумму из средств, которые предусмотрены в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-