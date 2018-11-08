БГУ попал в рейтинг лучших вузов мира по физическим наукам

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосуниверситет вошел в рейтинг лучших вузов мира THE в категории "физические науки", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

В тройку лидеров предметного рейтинга попали только вузы США: Принстонский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. Первым среди российских стал Московский физико-технический институт. БГУ вошел в группу 601-800 из 963 представленных университетов мира.

THE (Physical Sciences Subject Ranking Times Higher Education) - один из наиболее авторитетных и престижных рейтингов, который ранжирует только "высшую лигу" (1258 университетов мира) и публикует 11 предметных и несколько региональных рейтингов. Физические науки объединяют физику и астрономию, математику и статистику, химию, геологию и науки о Земле. Необходимым условием для участия является наличие более 500 публикаций по этим направлениям в изданиях, включенных в реферативную базу данных Scopus.

Сравнение университетов в предметных категориях проводится по 13 критериям, разделенным на 5 групп: образовательная деятельность, научные исследования, цитируемость публикаций, международное сотрудничество, инновации.

Включение БГУ в число лучших вузов по физике стало возможным благодаря высокому уровню научных исследований в данной области. В частности, отмечены итоги экспериментов, проводимых учеными Института ядерных проблем и физического факультета БГУ на Большом адронном коллайдере.

БГУ в настоящее время пока единственный из отечественных вузов, который стабильно входит в основной рейтинг THE и предметный Шанхайский рейтинг по физике. В QS БГУ занимает 354 место из 1 тыс. вузов, представленных в списке. Также в этот рейтинг с 2013 года включен БНТУ.-0-