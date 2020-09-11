БГУ предоставляет студентам возможность дополнительного образования

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ студенты успешно изучают дополнительные дисциплины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"С 2019 года университет предоставляет возможность расширить знания по специальности, осваивая учебные курсы других факультетов. На данный момент список по выбору включает все образовательные дисциплины, кроме иностранных языков, также запущена платформа электронного расписания. Она позволяет студентам с учетом выбранных дополнительных дисциплин формировать график посещения и соотносить его с занятиями по основной специальности", - рассказали в пресс-службе.

Обучение по доппрограммам не зависит от того, на каком курсе студент. Например, первокурсник сможет выбрать дисциплины четверокурсников и наоборот.

Наравне с очными занятиями сегодня активно используется онлайн-форма. Дидактический материал по ряду курсов размещен на образовательной платформе LMS Moodle. На данный момент эта база содержит свыше 500 видеолекций, конференций, вебинаров, практических тренажеров, онлайн-тренингов, интернет-семинаров, тестов и других материалов. Технически база позволяет преподавателю консультировать, проверять выполнение заданий, организовывать самостоятельную работу студентов и в быстро обеспечивать их нужным материалом.

На новый учебный год подать заявление на допдисциплины могут все желающие студенты, магистранты БГУ. Документы принимаются до 15 сентября.-0-