БГУ представил фотовыставку к 100-летию первого декана факультета журналистики Григория Булацкого

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Школа национальной журналистики - школа Григория Васильевича Булацкого" открылась в БГУ. Она посвящена основателю и первому декану факультета журналистики БГУ и приурочена к 100-летию со дня его рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Экспозиция состоит из трех тематических стендов с уникальными и ранее нигде не опубликованными фотографиями. Они рассказывают о фронтовой жизни Григория Булацкого. К слову, он был штурманом бомбардировщика, совершил более 80 боевых вылетов на самолете. Снимки послевоенного периода посвящены общественной, научной деятельности профессора и активной административной работе по созданию факультета журналистики БГУ. К слову, до 1967 года будущие журналисты обучались на отделении журналистики филологического факультета", - рассказали в пресс-службе.

Григорий Васильевич Булацкий (1921-1999) - белорусский советский журналист, историк, профессор. После окончания средней школы в 1939 году поступил на исторический факультет БГУ, но в том же году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, служил в 450-м отдельном батальоне связи. В августе 1941 года окончил Мелитопольское авиационное училище. Участник Великой Отечественной войны. БГУ окончил в 1951 году. Работал в многотиражной газете "Белорусский университет", с 1954 года - на филологическом факультете старшим преподавателем, заместителем декана и заведующим отделением журналистики, в 1963 стал деканом филологического факультета, а с 1967 по 1981 год - декан факультета журналистики. Подготовил около 40 кандидатов наук и несколько докторов наук. Награжден боевыми орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями. За трудовые достижения отмечен орденом "Знак Почета". Лауреат премии Союза журналистов СССР (1980) за учебник "История белорусской журналистики".-0-