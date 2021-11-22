БГУ представит более 20 инновационных разработок на международной выставке в Ташкенте

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит более 20 инновационных разработок на Международной выставке сельского хозяйства UzAgroExpo - 2021. Мероприятие пройдет 24-26 ноября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. "В состав экспозиции войдут инновационные разработки белорусских ученых в сфере биотехнологий, лекарственных препаратов, удобрений. Посетители познакомятся со съедобными упаковочными пленками, фитосолями, витаминными комплексами, биопрепаратами для стимуляции роста корней овощей. Среди ряда удобрений и биопестицидов для защиты растений будет представлен комплексный микробный препарат "Жыцень". Он ускоряет разложение остатков стеблей злаков после уборки урожая. Технология применения разработки обеспечивает подготовку почвы к посевам и снижает риск инфекционных заболеваний растений. Кроме того, использование препарата позволяет отказаться от осеннего внесения минерального азота", - рассказали в пресс-службе. Также посетители смогут познакомиться с технологией феномного анализа деревьев. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Новация также является экономически более выгодной по сравнению с существующими зарубежными предложениями. Детализированную информацию о научных достижениях университета в области приборостроения и автоматизации, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках презентуют через виртуальные образцы, тематические плакаты на русском, английском и китайском языках. БГУ представит свои инновации в коллективной экспозиции научно-технических разработок Министерства образования Беларуси. Международная выставка сельского хозяйства UzAgroExpo - крупнейшее отраслевое мероприятие Узбекистана - проводится с целью развития сельского хозяйства и демонстрации достижений в области современной техники, технологий и оборудования. Основные направления выставки: сельскохозяйственная техника; проектирование и строительство тепличных комплексов; растениеводство и садоводство; животноводство, птицеводство и ветеринария; переработка, хранение и логистика агропродукции.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!