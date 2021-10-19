БГУ представит более 20 научно-технических разработок на выставке в Казахстане

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представит более 20 научно-технических разработок на международной выставке KazAgro/KazFarm-2021. Мероприятие пройдет с 20 по 22 октября в городе Нур-Султан (Казахстан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Направлено оно на демонстрацию современных научно-технических и инновационных достижений в области животноводства, сельского хозяйства, пищевых технологий, биотехнологий, растениеводства. В экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, технологическое оборудование. Это оригинальные ветеринарные биопрепараты для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных "Ципропиг", "Биферон-МРС", "Циркол".

В число разработок вуза войдет не имеющий аналогов в Беларуси биопрепарат "Корнеплюс". Он предназначен для стимуляции корневой системы растений, повышения их урожайности и улучшения качества плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусская новация имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

Также посетители познакомятся с уникальной технологией Landscape для восстановления грунтов, загрязненных отходами нефтепродуктов. Новаторское предложение имеет экологическую, промышленную и экономическую ценность. Благодаря данной технологии грунт очищается от битумных, мазутных, нефтешламовых и других отходов. До настоящего времени работы по борьбе с этими загрязнениями на территории нашей страны проводились путем сжигания загрязненных почв.

БГУ представит свои инновации в коллективной экспозиции научно-технических разработок Министерства образования Беларуси.

KazAgro/KazFarm - международная выставка сельского хозяйства, животноводства, пищевой и мясо-молочной промышленности, которая проводится в 11-й раз в Казахстане. Основные направления выставки: пищевые технологии, биотехнологии, растениеводство, инновации в сельском хозяйстве, сельскохозяйственная техника и продукция. Традиционно участниками становятся более 1000 представителей из разных стран мира.

Организатором выставки выступает международная выставочная компания ExpoGroup при поддержке Министерства сельского хозяйства Казахстана.-0-