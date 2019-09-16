БГУ представит более 20 разработок на Китайской международной промышленной ярмарке

16 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представит более 20 научно-технических разработок на Китайской международной промышленной ярмарке (CIIF), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Ярмарка пройдет 17-21 сентября в Шанхае.

Вуз представит композиционные реагенты для очистки воды, многофункциональный робототехнический комплекс для уплотнения, герметизации и склеивания, технологию производства композиционного твердого топлива из отходов нефтепродуктов и гидролизного лигнина, визуализаторы инфракрасного излучения, приборы для измерения электрических величин и другие инновационные разработки. БГУ продемонстрирует ультрачерные пленки, которые превосходят мировой аналог по ряду технических параметров. В частности, покрытие этим материалом имеет более высокую коррозионную стойкость и лучшее сцепление с металлической поверхностью. Кроме того, в экспозицию БГУ войдет автоматизированная система контроля радиационной обстановки на крупных ядерных объектах. Она позволяет накапливать измеренные показатели в базе данных и производить автоматическую идентификацию радионуклидов. В 2017 году разработка внедрена в постоянную эксплуатацию в зоне влияния Белорусской АЭС.

Китайская международная промышленная ярмарка проводится с 1999 года. Сегодня она занимает второе место среди индустриальных выставок во всем мире. В 2018 году на ярмарке было представлено 2,6 тыс. экспонатов из 28 стран, выставку посетили более 160 тыс. специалистов из 82 государств. В этом году CIIF представит девять крупных профессиональных тематических экспозиций. На отдельных площадках продемонстрируют металлообрабатывающие станки, технику и оборудование для охраны окружающей среды, промышленных роботов, научные и технические инновации, авиационно-космические аппараты и другое.

Организаторы выставочного форума - Министерство промышленности и информатизации, Государственный комитет по развитию и реформе, Министерство коммерции, Министерство науки и техники, Академия наук и Инженерная академия Китая.-0-