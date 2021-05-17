БГУ представит более 20 разработок на международной выставке "Здравоохранение Беларуси"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 разработок представит БГУ на международной специализированной выставке "Здравоохранение Беларуси - 2021", которая пройдет 18-21 мая в Минске во время международного медицинского форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На стенде БГУ разместятся фармацевтические препараты, пищевые добавки и медицинское оборудование. В экспозицию ведущего вуза войдет лекарственное средство "Нитаргал", которое применяется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат обладает комбинированным сосудорасширяющим, кардиотропным и антиагрегантным действиями (препятствует тромбообразованию). На выставке продемонстрируют также антивирусную "Мазь бутаминофеновую 2%" для лечения острых и рецидивирующих форм герпеса. Она имеет противовоспалительный, ранозаживляющий и кровоостанавливающий эффект.

В числе разработок вуза - реабилитационная медико-спортивная аппаратура. Это напольное биостимулирующее тренажерное устройство для посттравматической реабилитации верхнего плечевого пояса, нижних конечностей и спины. Используется для наращивания функциональной мышечной массы и силы, рассасывания жировых отложений, развития гибкости, улучшения основного обмена, повышения работоспособности. На выставке покажут кистевые тренажеры для развития выносливости и роста кистей рук. Они ускоряют процессы регенерации поврежденных тканей, сосудистой, нервной и лимфатической систем.

Кроме того, на стенде БГУ разместятся противоопухолевые препараты "Цисплацел", "Проспиделонг" и "Темодекс", профилактические биопрепараты для борьбы с инфекционными заболеваниями человека, медицинская установка общей гипертермии "Птичь-М", спирометр МАС-1-ПК и фильтрационные материалы.

Ежегодно на выставке свою продукцию представляют более 200 экспонентов из 15 стран. Это лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

Международный медицинский форум "Здравоохранение" ежегодно проводится с 1994 года в Минске при поддержке Министерства здравоохранения. Включает международную выставку "Здравоохранение Беларуси" и более 50 научно-практических мероприятий. Участники демонстрируют новые достижения и разработки, встречаются с партнерами и потенциальными клиентами, обмениваются опытом с коллегами.-0-