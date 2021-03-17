БГУ представит брендбук, разработанный к 100-летию университета

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработанный к 100-летию брендбук представят 18 марта в БГУ. На мероприятие приглашены представители ректората, руководство факультетов и студенты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Брендбук включает юбилейный логотип на русском, белорусском и английском языках, палитру фирменных цветов, шрифтов и декоративного элемента в формате белорусского орнамента "восьмирог". Гостям продемонстрируют варианты использования корпоративной символики на различных предметах, включая рюкзаки, блокноты, кружки, термокружки, ручки, а также мужских и женских майках, байках, джемперах. Брендированную одежду и сувенирную продукцию сможет приобрести любой желающий в магазине символики БГУ", - рассказали в пресс-службе.

В этот день объявят о наборе волонтеров в Студенческий оргкомитет для подготовки к празднованию 100-летия БГУ. По результатам анкетирования отберут число студентов, равное юбилейной дате. При формировании команды будут учитывать успеваемость, активную общественную деятельность, уровень знания иностранных языков, опыт волонтерства. Членов оргкомитета задействуют в организации юбилейных мероприятий, встреч, праздников. Ребята для волонтерской работы получат комплект одежды с логотипом 100-летия БГУ.

"Завершится мероприятие вручением БГУ около 20 тыс. скидочных купонов от Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу, который является партнером проведения юбилейных торжеств. Эти билеты распространят среди сотрудников вуза для посещения аквазоны и банно-термального комплекса РЦОП. Воспользоваться многоразовым купоном можно до 1 января 2022 года", - отметили в вузе.

Разработчиками брендбука выступают центр корпоративных коммуникаций и магазин символики "Крама БДУ". Электронный вариант брендбука размещен на сайте БГУ.-0-