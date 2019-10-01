БГУ представит макет наноспутника на выставке II Форума регионов Беларуси и Украины

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 1 октября 2019
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:49 Теплые вещи ручной работы подарят пожилым людям и ветеранам школьники в Гродненской области Регионы
11:37 "Файнае" решение для бизнеса. Банк БелВЭБ предлагает новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса Экономика
11:32 В Азербайджане началась перепись населения В мире
11:30 Академии наук Беларуси и Татарстана будут сотрудничать в сфере электротранспорта Экономика
11:26 До +23°С ожидается в Беларуси 2 октября Общество
11:22 Двое парней в Ушачском районе украли запчасти от трактора более чем на Br3,6 тыс. Происшествия
11:16 В Жлобине мужчина угрожал ножом сотрудникам салона связи Происшествия
11:11 Российские туристы пытались вынести чемодан еды из отеля в Турции Калейдоскоп
11:10 Предприятия Гомельской области намерены подписать на Форуме регионов в Житомире контракты на $40 млн Регионы
11:01 Жертвами вейпа в США стали 15 человек Калейдоскоп
10:54 Мисникова: мое выступление на детском "Евровидении" должно запомниться европейскому зрителю Культура
10:50 Тепловоз с пустыми вагонами сошел с рельсов в Могилеве Происшествия
10:43 Пенсионный договор между Беларусью и Чехией вступает в силу 1 октября Общество
10:40 Именитый американский тренер дисквалифицирован на четыре года Спорт
10:37 Бывший гендиректор Минского завода шестерен приговорен к 7,5 года колонии за взятку Происшествия
10:35 Прокуратура Гродненской области выявила упущения в работе оздоровительных лагерей Регионы
10:32 Жодинских браконьеров на тюнингованном грузовике вычислили по следам шин от БТР Происшествия
10:32 Беларусь планирует увеличить к 2025 году транзитную перевозку грузов в три раза до 1 млн контейнеров Экономика
10:31 Совет ЕЭК одобрил изменения в Договор о ЕАЭС в части взимания косвенных налогов Экономика
10:26 БГУ представит макет наноспутника на выставке II Форума регионов Беларуси и Украины Общество
10:18 Почти Br5 млн направили в этом году на ремонт улиц и тротуаров Бреста Регионы
10:14 "Беларусь 3" покажет концерты фестиваля Юрия Башмета Культура
10:11 Соболенко проиграла Касаткиной на турнире в Пекине Спорт
10:10 Почти 23% пенсионеров в Беларуси продолжают работать Общество
10:04 Минское "Динамо" проведет домашний матч чемпионата КХЛ против "Сочи" Спорт
10:02 Ураганный ветер пронесся по Польше: один человек погиб, 18 ранены В мире
10:00 В Лиде такси сбило насмерть пешехода Происшествия
09:55 Волонтеры БРСМ окажут адресную помощь пожилым людям Общество
09:53 Банк развития передаст безвозмездно в госсобственность часть своих акций Экономика
09:49 "В мире все возможно" - Макей ответил на вопрос о вероятности встречи Лукашенко и Трампа Политика
Все новости
Все новости
Общество
01 октября 2019, 10:26

БГУ представит макет наноспутника на выставке II Форума регионов Беларуси и Украины

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "II Форум регионов Беларуси и Украины"
Предприятия Гомельской области намерены подписать на Форуме регионов в Житомире контракты на $40 млн
Пинск и украинский Тернополь планируют подписать договор о партнерстве на Форуме регионов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представит около 20 разработок на выставке "Высокие технологии, робототехника, мехатроника и стартапы", которая пройдет 3-4 октября на полях II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире. В экспозицию БГУ войдет макет университетского наноспутника BSUSat-1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

BSUSat-1 – первый университетский спутник в системе белорусского образования, успешно выведен на орбиту в прошлом году. "Аппарат обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников. С наноспутником установлена и поддерживается устойчивая связь, он активно используется в научных и образовательных целях вуза", - отметили в пресс-службе.

В экспозицию Белгосуниверситета войдут разработки в области приборостроения, системы управления производством и автоматизации технологических процессов, а также новые вещества и материалы для различных отраслей промышленности, фармацевтики, аэрокосмических технологий. В качестве примера в пресс-службе привели мобильный промышленный комплекс по производству высокоэффективного сорбента "Пенопурм". "Самостоятельный передвижной завод с автономной системой обслуживания позволяет производить в полевых условиях сорбент "Пенопурм" на основе газонаполненного полимера (пенополиуретан). Этот материал используется для сбора жидких нефтепродуктов и органических веществ при ликвидации аварийных разливов, очистке водных акваторий, грунта, отстойников, ливневых сточных вод", - пояснили в БГУ.

Кроме того, посетителям выставки представят модифицированный многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2. "Это новое поколение измерительного оборудования с лучшими техническими, метрологическими и функциональными характеристиками. Комплекс применяется в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения. Предназначен для исследования и генерации электрических сигналов в широких временных, амплитудных и частотных диапазонах, регистрации сигналов от различных измерительных датчиков", - рассказали в пресс-службе университета.-0-

Теги
Беларусь вузы выставка разработки технологии Украина форумы
Новости рубрики Общество
Фото из архива До +23°С ожидается в Беларуси 2 октября
Фото из архива Пенсионный договор между Беларусью и Чехией вступает в силу 1 октября
Фото из архива Почти 23% пенсионеров в Беларуси продолжают работать
Фото из архива Волонтеры БРСМ окажут адресную помощь пожилым людям
Фото из архива В Беларуси открывается сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю
Фото из архива Акция "Рыбалка по правилам" стартует в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко и Никол Пашинян Лукашенко: политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится, мы всегда будем братьями
Макей рассказал подробности работы над программой углубленной интеграции Беларуси и России
Беларусь планирует увеличить к 2025 году транзитную перевозку грузов в три раза до 1 млн контейнеров
"Файнае" решение для бизнеса. Банк БелВЭБ предлагает новую линейку кредитов для малого и среднего бизнеса
Топ-новости
Визит Могерини в Беларусь ожидается в конце недели
Макей о размещении военной базы России на территории Беларуси: этот вопрос на повестке дня не стоит
Мисникова: при подготовке к детскому "Евровидению" делаю упор на вокал и хореографию
Белорусская транспортная неделя открывается в Минске
Белорусский фильм о жизни в чернобыльской зоне победил в молодежном конкурсе "Евразия. DOC: 4 минуты"
Минск лидирует в рейтинге самых популярных городов СНГ для путешествий россиян осенью
В Беларуси открывается сезон загонной охоты на лося, оленя и косулю
Беларусь с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября
Беларусь привлечет средства Всемирного банка для тепловой модернизации жилья
В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы
Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве
Бывший гендиректор Минского завода шестерен приговорен к 7,5 года колонии за взятку
Исполнительный директор "Евровидения" уйдет со своего поста
В Китае эвакуировали более 20 тыс. человек из-за угрозы тайфуна
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.