БГУ представит макет наноспутника на выставке II Форума регионов Беларуси и Украины

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет представит около 20 разработок на выставке "Высокие технологии, робототехника, мехатроника и стартапы", которая пройдет 3-4 октября на полях II Форума регионов Беларуси и Украины в Житомире. В экспозицию БГУ войдет макет университетского наноспутника BSUSat-1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

BSUSat-1 – первый университетский спутник в системе белорусского образования, успешно выведен на орбиту в прошлом году. "Аппарат обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников. С наноспутником установлена и поддерживается устойчивая связь, он активно используется в научных и образовательных целях вуза", - отметили в пресс-службе.

В экспозицию Белгосуниверситета войдут разработки в области приборостроения, системы управления производством и автоматизации технологических процессов, а также новые вещества и материалы для различных отраслей промышленности, фармацевтики, аэрокосмических технологий. В качестве примера в пресс-службе привели мобильный промышленный комплекс по производству высокоэффективного сорбента "Пенопурм". "Самостоятельный передвижной завод с автономной системой обслуживания позволяет производить в полевых условиях сорбент "Пенопурм" на основе газонаполненного полимера (пенополиуретан). Этот материал используется для сбора жидких нефтепродуктов и органических веществ при ликвидации аварийных разливов, очистке водных акваторий, грунта, отстойников, ливневых сточных вод", - пояснили в БГУ.

Кроме того, посетителям выставки представят модифицированный многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter-2. "Это новое поколение измерительного оборудования с лучшими техническими, метрологическими и функциональными характеристиками. Комплекс применяется в области радиоэлектроники, машиностроения, энергетики, транспорта, авиамоторостроения, станкостроения. Предназначен для исследования и генерации электрических сигналов в широких временных, амплитудных и частотных диапазонах, регистрации сигналов от различных измерительных датчиков", - рассказали в пресс-службе университета.-0-