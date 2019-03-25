БГУ представит на выставке Agrofood в Нигерии около 20 разработок

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгосуниверситет представит около 20 научно-технических разработок на международной выставке Agrofood, которая пройдет в нигерийском городе Лагосе с 26 по 28 марта , сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На стенде БГУ будут экспонироваться пищевые добавки, витаминно-минеральные премиксы для продуктов питания, ветеринарные средства, химические препараты для растений. В их числе препарат комплексного действия серии "Волат" для некорневого питания плодовых и ягодных растений, который способствует их росту и повышению продуктивности, а также улучшает качество и продлевает сроки хранения. Будут представлены полиэлектролитные гидрогели "Гисинар-М" для предпосевной обработки сельскохозяйственных культур. В них содержатся защитно-стимулирующие составы для роста и развития растений. Среди инноваций БГУ - биопестициды для комплексной защиты растений "Аурин" и "Стимул", серия ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и домашних животных, дезинфицирующие средства, съедобные упаковочные пленки и др.

В экспозицию войдет и биотехнология получения гипоаллергенных молочных продуктов питания. Используется она при производстве детских и специализированных смесей для предотвращения аллергии к белкам коровьего молока.

В выставке Agrofood в 2018 году приняли участие 140 компаний из 21 страны.-0-