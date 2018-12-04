БГУ представит научно-технические разработки на торговой ярмарке во Вьетнаме

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 научно-технических разработок представит Белорусский государственный университет на 16-й Вьетнамской международной торговой ярмарке Vietnam Expo, которая пройдет 5-8 декабря в Хошимине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Инновационные проекты университета выполнены в области сельского хозяйства, приборостроения, химии, здравоохранения, информационных технологий и др. В частности, в экспозицию вошел комплексный микробный препарат "Жыцень". Его применение доказало эффективность в повышении урожайности зерновых культур, он улучшает качество почвы и ускоряет разложение стерни и соломы.

Также БГУ представит биопестициды для комплексной защиты растений "Аурин", "Стимул". Экологически чистые препараты применяются для стимулирования роста и развития растений, их защиты от бактериальных, грибковых инфекций и нематод.

В числе разработок БГУ и высокоэффективные мощные источники питания широкого применения, ультразвуковые приборы учета газа, устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов "Агент В-602", медицинская установка общей гипертермии "Птичь-М", противоопухолевые препараты, дезинфицирующие средства, съедобные упаковочные пленки. Экспонаты университета войдут в Национальную экспозицию. В этом году Беларуси присвоен статус почетного гостя выставки.

Vietnam Expo проводится ежегодно с 1990 года и является одной из крупнейших универсальных торгово-экономических ярмарок Юго-Восточной Азии. Традиционно в ней принимают участие компании из США, Китая, России, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и др. В 2017 году на ярмарке в Хошимине были представлены свыше 750 компаний из 16 стран мира. Количество профессиональных посетителей превысило 12,5 тыс. человек.-0-